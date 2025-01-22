Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da Gültekin ailesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bolu'da ilk olarak yangında hayatını kaybeden doktor Enes Gültekin'in ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, avukat Yüksel Gültekin, dünürü eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ile acılı aile bireylerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Erdoğan, buradaki ziyaretinin ardından Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"Canımız yandı, yüreğimiz yandı"

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuzu 8 kardeşimize Rabbimden kendilerini rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşrü cem eylesin. Tabii Mehmet Bey'le benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşrü cem eylesin. Tabii canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşrü cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. 'Sabrın sonu selamettir, zaferdir' temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim, ruhları için el Fatiha. Makamları cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeler, Kalıcı Konutlar Mahallesi'ndeki Kılıçarslan Mezarlığı'na defnedildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Otel yangınında yaralananların tedavileri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sürüyor.