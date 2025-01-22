Bolu'daki faciada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Dün sabah 03:21'de başlayan yangın faciaya dönüştü.

Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yangında hayatını kaybetti. Türkiye, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti. Kaybedilen 76 canla, Kartalkaya yangını tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Gültekin ailesi için Bolu'da cenaze töreni düzenlendi

Gültekin ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gültekin ailesinden hayatını kaybeden 8 kişinin cenaze törenine katıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerden biri de Türk Hava Yolları personeli Zehra Sena Gültekin. Eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti.

Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

Çetiz ailesi

Yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Lise öğrencisi Eren Bağcı Ankara'da toprağa verildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Eren Bağcı'nın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Eslem Uyanık Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, Erciyes Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi alıyordu. Okuluna ara verdi, hayalinin peşinden gitti. Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi aldı.

Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok ildeki seçkin restoranlarda çalıştı. Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemine ismini yazdırdı.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan Eslem'in babası Orhan Uyanık'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu'da yangın faciası

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Otel yangınında yaralananların tedavileri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sürüyor.