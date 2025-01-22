İsrail'in yeni hedefi: Batı Şeria

Gazze’de on binlerce insanı öldüren, onlarca katliam yapan, 2 milyondan fazla insanı zorla göç ettiren ve büyük bir insani krize neden olan soykırımcı İsrail, Batı Şeria'yı resmi ilhaka hazırlanıyor.

Esasen bunun belirtileri Gazze’de katliam devam ederken verildi, Batı Şeria’da var olan baskı sistemli olarak artırıldı.

Öyle ki, Netanyahu hükümetinde yer alan aşırı sağcıların Gazze ateşkesinden duydukları rahatsızlık, Filistin’in diğer parçasında atılan adımla giderilmeye çalışılıyor.

[İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Batı Şeria'da saldırıları tırmandırdı. Fotoğraf: AA]

Bu nedenle Gazze’de varılan ateşkesin üzerinden birkaç gün bile geçmeden katil İsrail, bundan 23 yıl önce Batı Şeria'nın tamamını işgal ettiği Koruyucu Hat Operasyonu’nun bir benzeri olan Demir Sur Operasyonu adı altında askeri operasyon başlattı.

Saldırıların odak noktası Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Milteci Kampı. Saldırılarda şimdiye kadar en az 10 Filistinli öldürüldü.

Filistin Kızılay’ına göre İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı’na sağlık ekiplerin girmesine dahi izin vermiyor.

İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail Sınır Polisi, saldırılara Cenin’deki çeşitli altyapılara insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırısı düzenleyerek başladı. Ardından özel birlikler, Cenin'in geniş alanlarına saldırarak burayı Batı Şeria'nın geri kalanından tamamen izole etti.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14’e konuşan askeri kaynaklara göre, Batı Şeria saldırıları aylar sürebilir.

[Cenin mülteci Kampı İsrail'in hedefinde. En az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Fotoğraf: AA]

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cenin'deki operasyon geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yapılan İsrail'in Güvenlik İşleri İçin Küçültülmüş Bakanlar Kurulu (KABİNET) toplantısının ardından siyasi düzeyde alınan bir kararla başlatıldı.

Zaten kabinedeki aşırı sağın söylemleri de İsrail basınının iddialarını destekliyor. Örneğin İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ise X hesabından İsrail'in Batı Şeria'da şiddeti artırmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Smotrich, İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Batı Şeria'da "güvenlik konseptini" değiştirmeye başladığını ve bunun "dindar Siyonistlerin savaş hedeflerinin" bir parçası olduğunu kaydetti.

Cenin Mülteci Kampı'na başlatılan saldırının, İsrail'in güvenliği için önemli bir adım olduğunu ileri süren Smotrich, saldırının uzun süreceğinin sinyalini verdi.

İsrail Batı Şeria'dan ne istiyor?

Teknik olarak Ramallah'taki Filistin Yönetimi'nin kontrolü altında olsa da Batı Şeria'nın büyük bir kısmı İsrail tarafından yönetiliyor ve polis gözetiminde bulunuyor.

İsrail güçleri işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir yerine, istedikleri şekilde girebiliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın her yerinde kalıcı olarak konuşlandırılmış durumda. İşgalci yerleşimler ve sadece İsraillilere hizmet eden yollar bölgeyi çaprazlamasına kesiyor ve kısmen toprak bütünlüğü olan bir Filistin Devleti ihtimalini devre dışı bırakıyor.

Uluslararası Adalet Divanı yakın zamanda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te varlığını sürdürmesini "yasa dışı" ilan etti.

[İşgalci İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri tutukluyor. Fotoğraf: AA]

İsrail, Batı Şeria'yı işgalini sıklıkla güvenlik gerekçeleriyle açıklamaya çalışyor. Ancak Netanyahu ve diğer önde gelen İsrailli politikacılar iki devletli çözümü reddediyor, açıkça işgalci İsrail yerleşimlerinin artırılması çağrısında bulunuyor. "Yahudiye ve Samarya" adını verdikleri bölgenin İsrail için merkezi önemini sürekli vurguluyor.

Ayrıca Batı Şeria'daki inşaatların denetimi ve polislik sorumluluğu, İsrail'in en tartışmalı ve işgalci yerleşimci yanlısı iki bakanın elinde.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yakın zamanda Batı Şeria'daki inşaatın genel kontrolünü üstlenirken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise polislik görevinden sorumlu. Her ikisi de İsrail'in Filistin topraklarında daha fazla genişlemesi lehine adımlar atıyor. Yine her iki aşırı sağcı bakan da bölgedeki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetini desteklemekle suçlanıyor. Hem Smotrich hem de Ben-Gvir zaten işgalci yerleşimci.

Dışişleri Bakanı Katz da Gazze saldırıları devam ederken Filistinlilerin Batı Şeria'dan "geçici tahliyesi" çağrısında bulundu. Bu da İsrail'in Filistinlileri bölgeden zorla yerinden etmeye çalıştığı endişesini artırdı.

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Hreyşa, işgalcilerin Batı Şeria'ya savaş açarak sakinlerini yerinden etmeyi ve burayı ilhak etmeyi amaçladığını belirtti. Hreyşa’ya göre, Cenin Mülteci Kampı’ndaki kapsamlı operasyon sadece bir ön hazırlık.

Öte yandan Hreyşa, uzun bir süredir planlanan Batı Şeria saldırıları için “İran desteği” iddiasının da yapılacak katliama Batı desteğini almak üzere uydurulduğunu aktardı.

Analistlere göre bu, İsrail'in daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası. Hemfikir olunan konu, çok uzun bir süredir İsrail'in Batı Şeria'nın büyük kısmını ilhak etmeyi ve etnik temizlik yapmayı planladığı gerçeği.

Aşırı sağcı hükümet ilhak istiyor

Smotrich gibi sağcıların asıl hedefi Filistin toprağını işgal etmek ve resmi olarak Batı Şeria’nın ilhak edilmesi. Katil Netanyahu hükümeti de Smotrich’ten farklı düşünmüyor.

Yaklaşık iki yıl önce kurulan mevcut hükümet, Batı Şeria'daki işgalci Yahudi yerleşim projelerinin artırılmasını ve Filistinlilerin bölgedeki varlıklarının azaltılmasını amaç edinmişti. Gazze’deki işgal ve soykırım süreci aşırı sağcı hükümetin bu emellerini daha da artırmışa benziyor.

[Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. Fotoğraf: AA]

Gazze işgali öncesi sağcı hükümetin hedefi Batı Şeria’nın yüzde 30’nun işgal edilmesiydi.

Hem İsrail medyasında yer alan haberler hem de siyasilerin açıklamaları bunun yüzde 60’a çıkarıldığına işaret ediyor. Yani hedef Batı Şeria’nın işgalci İsrail tarafından tasnif edilen ve bölünen C bölgesini de kapsıyor.

Uzmanlara göre Netanyahu hükümetini domine eden Smotrich, Batı Şeria’nın tamamını ilhak etmeyi ve ayrım duvarını yıkmayı istiyor.

Fanatik Yahudiler de sokakta

İsrail ordusunun özellikle Batı Şeria’nın kuzeyine odaklanan saldırıları devam ederken, zaten var olan işgalci yerleşimci terörü de zirveye ulaştı.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli gruplar, özellikle Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.

[Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 21 Filistinli yaralandı. Fotoğraf: AA]

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, 20 Ocak Pazartesi akşamı yaklaşık 40 kadar "maskeli" yerleşimci, kuzeydeki Kalkilya kentindeki Filistinlilerin köylerine saldırdı. Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.

Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 12 Filistinlinin İsrailliler tarafından darbedildiği, 9 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı. İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı.

Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.

Batı Şeria'da gözaltı furyası

Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli kentlerde onlarca Filistinliyi de sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusu 20 Ocak Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya baskın düzenleyerek 64 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri bölgede bazı evleri ve camileri bastı, tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail askerlerinin Filistinlileri meydanda ters kelepçe takarak yere yatırdığı, kelepçeli insan zinciri biçiminde tek sıra yürüttüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.