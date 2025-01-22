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Dünya
AA 22.01.2025 12:41

Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Katz'dan, Batı Şeria'da şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere zarar gelmemesi için şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Katz'dan, Batı Şeria'da şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidi

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Katz, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail'e zarar gelmemesi için bölgeyi "kuvvetle vuracaklarını" ifade etti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırının, "güvenlik stratejisinde" bir değişikliğe işaret ettiğini aktaran Katz, saldırıların amacının işgal altındaki Batı Şeria'da "terörist altyapıyı ortadan kaldırmaya yönelik" olduğunu iddia etti.

Katz, Gazze'de yaşananlardan ders aldıklarını öne sürerek 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde istifasını açıklayan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim 2023'te yaşananların tüm faturasının orduya kesildiği yönündeki ifadelerini eleştirdi.

İsrail ordusunun hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na "Demir Sur" adı verilen saldırı başlattığı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktarmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Cenin'e saldırıların, İsrail "güvenlik kabinesi"nin kararıyla başlatıldığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırılarda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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