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Dünya
AA 22.01.2025 11:25

Suriye'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Suriye'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından, Türkçe ve Arapça paylaşılan taziye mesajında, Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.

 

Mesajda, "Kederli ailelere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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