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Dünya
AA 22.01.2025 11:42

Uçakta unutulan kedi, 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği "Mittens" adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3 uçuşun sonunda sahiplerine kavuştu.

Uçakta unutulan kedi, 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine taşınan bir aile, 8 yaşındaki kedileriyle uçağa bindi.

Mittens adlı kedinin sahibi Margo Neas yaptığı açıklamada, Avustralya'ya ulaştıklarında 3 saat beklediklerini fakat kargo bölümündeki kedinin teslim edilmediğini belirtti.

Neas, kedinin durumunu sorduklarında, kargo bölümündeki eşyalar nedeniyle Mittens'ın fark edilmediğini ve uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü öğrendi.

Bunun üzerine uçaktaki yetkililer, yanlışlıkla "sıklıkla uçan yolculardan biri" olan kedinin Melbourne'a giden bir sefere alınarak ailesine teslim edilmesi için harekete geçti.

Böylece 24 saatte Yeni Zelanda ve Avustralya arasında 3 kez uçak yolculuğu yapan Mittens, sahiplerine teslim edildi.

The Air New Zealand hava yolu şirketi sözcüsü Alisha Armstrong, olay nedeniyle Mittens'ın sahiplerinden özür diledi.

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