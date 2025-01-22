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Dünya
AA 22.01.2025 12:55

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını 2. gününde de sürdürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampında dün başlattığı saldırılarını bugün de sürdürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını 2. gününde de sürdürdü

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını genişleterek birçok mahalleyi hedef aldı, çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.

Saldırılarda şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 Filistinli de yaralandı.

Zaman zaman silahlı çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bölgede askeri buldozerler, altyapıyı, Filistinlilere ait mülkleri ve ticari işletmeleri yıkmaya başladı.

 


 

İsrail ordusu, Şin Bet (İsrail iç istihbarat teşkilatı) ve polis, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki "terör faaliyetlerini engelleme" amacıyla "Demir Duvar" adıyla askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonuna, altyapıyı hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla başladı.

İsrail medyasına göre, bu saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki ateşkesten memnun olmayan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i memnun etme girişimi olarak değerlendiriliyor.

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