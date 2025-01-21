Parçalı Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.01.2025 19:34

Kartalkaya'daki otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek

Bakan Göktaş, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini açıkladı.

Kartalkaya'daki otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Yangın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı: Görevinizi yapın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" uyarısı: Görevinizi yapın
19:01
Gazze'de can kaybı 47 bin 107'ye yükseldi
18:57
İsrail'de muhalefet, Netanyahu'yu istifaya çağırdı
18:53
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet tırmanıyor
18:33
Borsa günü düşüşle tamamladı
17:48
Türkiye ve Mısır heyetleri arasındaki istişareler, Ankara'da gerçekleşti
Ateşkesin ardından Gazze
Ateşkesin ardından Gazze
FOTO FOKUS
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
İstanbul'da başıboş köpekler yoldan geçenlere işte böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ