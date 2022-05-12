Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karkamış'a havan saldırısı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Milli Savuma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan havan saldırısı sonucunda 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.
Terör hedefleri @trthaber canlı yayında vuruldu.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2022
Mehmetçik, Gaziantep Karkamış’ta sınır karakoluna gerçekleştirilen havan mermisi saldırısına misliyle karşılık veriyor.https://t.co/lPlq9Uaqo5 pic.twitter.com/34JabPfcQ0
Yaralıların hemen hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
"Misliyle karşılık verilmekte"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir" denildi.
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