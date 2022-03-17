Karaismailoğlu, gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın yapılacak büyük açılış öncesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde basın mensuplarıyla buluştu. Karaismailoğlu, kıymetli bir eseri Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın gerçekleştirilecek.
Tarihi açılış öncesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabahın erken saatlerinde basın mensuplarıyla köprüde bir buluşma gerçekleştirdi.
Bakan Karaismailoğlu ve gazeteciler, köprüde Avrupa'dan Anadolu yakasına doğru yürüyüş yaptı, gün doğumunu birlikte karşıladı.
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açacaklarını hatırlatarak, vatandaşları açılışa davet etti.
2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen köprüden, eşsiz görüntüler yansıdı.
Rengini Türk bayrağından alan köprüde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret eden 318 metrelik çelik kuleler bulunuyor.
Sembollerin köprüsü, manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor.