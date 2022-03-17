Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili bu gece idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Müslümanların bu geceyi ibadet ve dualarla geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

Bozkurt, "Rabbimiz, dünya semasında rahmetiyle tecelli edecek. Adeta şöyle bir çağrıda bulunacak. 'Yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu başına bir felaket gelip de kurtulmak isteyen ona afiyet vereyim' diye adeta fecre kadar bu çağrıda bulunacak" dedi.

Şaban ayının 15'inci gecesi olan Berat Kandili 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi.

"Bu geceyi milat kabul edelim"

Bu geceyi milat kabul etme önerisinde bulunan Bozkurt, şunları söyledi:

"Önce tövbe istiğfar edelim, Kur'an okuyalım, Rabb'imizin o ilahi mesajına kulak verelim. Bakalım bize ne diyor, nasıl bir hayat sürmemizi, bizden beklentileri neler onun yakalayabilirsek İnşallah bu geceyi milat kabul edelim. Bundan sonra da bu bilinçle, Müslümanca istikamet üzere hayatımızı sürdürelim."

"Tekrar kul olma bilincini yakalayalım"

"Yaptığımız ibadetlerle tekrar kul olma bilincini yakalayalım" diyen Bozkurt, "Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılarak, Kur'an okuyarak, belki çevremizde ailemizdeki insanları gerçekten yapabildiğimiz maddi manevi desteklerimizle inşallah ne yapalım, tekrar kul olma bilincini yakalayalım" açıklamasını yaptı.