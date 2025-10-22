Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
Gündem
AA 22.10.2025 11:39

Karaismailoğlu, Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

Karaismailoğlu, Başarır'dan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Karaismailoğlu'nun avukatı Ferah Yıldız ile Başarır'ın avukatı Orhan Beken katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan davacı vekili Avukat Ferah Yıldız, Başarır'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin kişilik değerlerine saldırdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Davalı avukatı Orhan Beken ise müvekkilinin paylaşımının siyasi bir atışmaya yönelik olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tarafların dinlenilmesinin ve davanın kabulünün ardından Başarır'ın, Karaismailoğlu'na 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Karaismailoğlu'nun avukatınca açılan davanın dilekçesinde, davalı Ali Mahir Başarır'ın, 31 Mart 2025'te, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Karaismailoğlu'nu hedef alan hakaret ve iftira dolu ifadeler kullandığı kaydedilmişti.

Adil Karaismailoğlu'nun, davadan kazandığı 50 bin lira manevi tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.

TBMM Gazze Adil Karaismailoğlu CHP
