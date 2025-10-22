Türk Kızılay'ın "kurban konserveleri" Gazze'ye ulaştı

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Mısır'daki El-Ariş Limanı'na "iyilik gemisi" ile sevk edilen kurban konserveleri, burada tırlara yüklendi.

Yüklemenin ardından yola çıkan tırlar, Kerem Ebu Salim'e geçiş yaptı.

Açıklamada, "Milletimizin yüreğinden kopup gelen bu merhamet, Gazze halkının sofralarına taşınıyor. Bugün Gazze’de açılan her konserve, bizim gönlümüzden taşan kardeşliğin izlerini taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

"İyilik Gemileri" adı verilen gemilerle Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştırılan gıda, su, hijyen, tıbbi ekipman ve barınma gereçleri gibi tonlarca malzeme, kara yoluyla Gazze'ye sevk ediliyor.

Özellikle kurban dönemlerinde bağışlanan kurbanlardan hazırlanan ve uzun raf ömrüne sahip olan kavurma konserveleri, bölgedeki halkın protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynuyor.