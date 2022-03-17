Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT özel yayınında, yarın açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, @trthaber Özel Yayını’nda yarın açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor. https://t.co/fDOzk2tPFj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2022

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"1915 Çanakkale Köprüsü, simgelerin köprüsü olma özelliği de taşıyor. Burası Batı Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olacak."

"Bu proje dünyanın en nitelikli en teknolojik projelerinden bir tanesi. Bu projenin içerisinde binlerce matematik formülü var diyebiliriz. Köprümüzün uzunluğu kıyıdan kıyıya 4 bin 600 metre. 2 ayak açıklığı 2 bin 23 metreyle dünyanın en geniş açıklıklı köprüsü unvanına sahip köprümüz. 2 bin 23 metrede Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümüne ithaf olunuyor. Köprünün ayak yüksekliği 318 metre, yani 18 Mart’ı simgeliyor.

"Burada 177 bin ton çelik kullanıldı. 227 bin metre küp beton kullanıldı. Enlerin, simgelerin projesi. Ülkenin ve dünyanın hizmetine böyle kıymetli bir eseri sunmak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının onur duyacağı işlerden bir tanesi."

"Cumhurbaşkanımız yarın geçiş ücretini açıklayacak"

"Biz hem bu projede hem de diğer projelerimizde vatandaşımızı fazla yormayacak, buradan maksimum sayıda araç geçmesine olanak sağlayacak bir ücret tespit ediyoruz. Onun da fizibilite çalışmaları yapıldı. Yarın Cumhurbaşkanımız da vatandaşımızı memnun edecek güzel bir sonucu ilan edecek."

"Bu proje 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje. Bu projenin yüzde 69’u köprüde kullanıldı bu maliyet bedelinin, yüzde 31’i otoyolda kullanıldı. 2 milyar 545 milyon euroluk bu proje 4 yılda bitirildi ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. Burayı işletmeci 12 yıl işletecek.

İşletmeci 12 yılın sonunda tüm ağır bakımlarını yapıp, sıfırdan yeni yapılmış gibi burayı teslim edecek."

"Bütün depremlere dayanıklı"

"Maksimum kuvvetlendirici, maksimum güçlülükte bir proje yapılıyor burada. Dünyada olmuş ve olabilecek bütün depremlere dayanıklı bu proje. Ayrıca burası oldukça rüzgar alan bir yer. İki tabliye arasında bırakılan boşluk da rüzgarın tahliyesini sağlıyor. Bu proje yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Adeta bir mühür bunlar ülkemiz üzerinde."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: [Köprünün depreme dayanıklılığı] Buranın projesi hazırlanıyor. Sonrasında projenin test simülasyonları yapılıyor. Maksimum kuvvetlendirici, maksimum güçlükte bir proje yapılıyor burada.https://t.co/nFq9goWzQm pic.twitter.com/fPO0XEOoVg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2022

"Burası bundan sonra lojistik bir koridor olacak. Özellikle Batı Anadolu Marmara Bölgesi'nin Avrupa'ya açılan bir kapısı olacak. Bulgaristan, Yunanistan, Balkan ülkeleri, Avrupa ülkelerinin artık çıkış kapısı artık 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden gerçekleşecek."

"Bölgedeki sanayiye, üretime, tarıma, turizmdeki gelişmelere direkt yansıyacak. Buradaki yakıttan, zamandan kazanılacak. Bu proje, tedarik zincirini hızlandıracak, çiftçimiz daha çok kazanacak.Projeyi 1 buçuk yıl erken tamamladık. Erken bitmesinin ekonomiye katkısı 600 milyon euronun üzerinde."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Dünyanın en teknolojik ve mühendislik açısından gelişmiş projelerinden bir tanesi. Bütün dünyada bu tür projelere ihtiyacı olan ülkeler birebir gelip bu projeyi inceleyip bizden fikir alıyorlar. https://t.co/nFq9goWzQm pic.twitter.com/cQP0ACUSWP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2022

"Dünyanın en teknolojik ve mühendislik açısından gelişmiş projelerinden bir tanesi. Bütün dünyada bu tür projelere ihtiyacı olan ülkeler birebir gelip bu projeyi inceleyip bizden fikir alıyorlar."