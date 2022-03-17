Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılacak.

Güney Kore Başbakanı Kim, 19 Mart'a kadar sürecek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Kim'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşmesi bekleniyor.