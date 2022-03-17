Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetler konuşuldu.