Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir araya geldi.
Görüşmede, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetler konuşuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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