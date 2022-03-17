Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'ı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı TBMM'de kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı Gazi Meclisi'nde kabul ettiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı Gazi Meclisimizde kabul ederek projeleri hakkında bilgi aldık."
TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı Gazi Meclisimizde kabul ederek projeleri hakkında bilgi aldık. @ahmetaIbayrak @TRTKurumsal pic.twitter.com/KQUpoB0ts2— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 17, 2022
Etiketler: Mustafa Şentop Prof. Dr. Ahmet Albayrak TBMM TRT
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