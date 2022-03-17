Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı Gazi Meclisi'nde kabul ettiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı Gazi Meclisimizde kabul ederek projeleri hakkında bilgi aldık."