Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.
İstanbul'da da hissedildi
Yerin 37,72 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.
Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2022
Yaşanan depremi Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uyg. Mer. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/HnGT2YQJ8X pic.twitter.com/PSx2mhbnXO
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtti:
"Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
Deprem Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.
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