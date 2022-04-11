AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

İstanbul'da da hissedildi

Yerin 37,72 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.



Yaşanan depremi Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uyg. Mer. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/HnGT2YQJ8X pic.twitter.com/PSx2mhbnXO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2022

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtti:

"Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Deprem Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.