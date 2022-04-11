Diyanet İşleri Başkanlığı, gönüllü belediyeler ile iş birliğine gidecek. Ortak faaliyetler yürütülecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ile belediyelere bağlı mekanlarda, dini ve milli gün ve gecelerde toplumu din konusunda bilgilendirici programlar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığımız bu iş birliği protokolünün hem belediyeler hem de din hizmetleri, manevi rehberlik açısından çok daha gelişeceğini, milletimizin milli, manevi alandaki çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara'da imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasındaki iş birliği protokolü Ankara'da imzalandı. İmzayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin attı.

"Bu imzada yaşamın her noktası var"

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "İnsanımızın mutluluğunu, huzurunu, sağlığını, barışını istiyorsak bu tek başına fiziki ihtiyaçları gidermekle olmuyor. Bugün dünyada yaşanan sorunlarda da görüyoruz ki maneviyat çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımızla, değerli müftülerimizle yapacağımız çalışmalar bireyin huzuru, toplumun sağlığı, dünyanın geleceği için çok önemli. Bunun için bu imzayı atıyoruz. Bu imzada yaşamın her noktası var" açıklamasını yaptı.

Protokolle belediyelerin etkinliklerinde din adamları da görev alacak. Toplumu din konusunda aydınlatmak üzere eğitim, seminer ve konferanslar verilecek.

Evlenecek çiftlere istedikleri takdirde aile eğitimleri düzenlenecek. Sosyal uyumun sağlanması amacıyla sığınmacılara da destek verilecek.