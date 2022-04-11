Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

"Kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum"

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Tübitak Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum."