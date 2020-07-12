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Karadeniz Bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Erzurum'da dün başlatılan operasyonla 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bugün ise 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Böylece, terör örgütü üyelerinin Karadeniz Bölgesine sızma girişimi engellenmiş oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.
Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:34
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