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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."
Etiketler: son dakika msb pençe-kaplanSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:14
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