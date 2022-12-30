Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Türkiye'ye gelecek
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek Djukanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Etiketler: Karadağ Recep Tayyip Erdoğan
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