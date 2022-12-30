Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi.

Açıklamanın ardından, bazı vatandaşlar emeklilik durumunu e-Devlet'ten öğrenmek istedi, bazıları da SGK Müdürlükleri'ne akın etti. Kurum binaları, emeklilik dilekçesi vermek, askerlik ve doğum borçlanmasını ödemek ve prim birleştirmek için gelenlerin yanında soru sormak isteyenlerle de doldu.

SGK memurları nefes bile alamadı

SGK çalışanları, yoğunluktan kafalarını kaldıramadı. Yemek, hatta su molası bile veremediler. Kalabalık, onlar daha varmadan binalarının önüne birikmişti bile.

SGK memurlarının yorgunluğu yüzlerinden okunabiliyordu. Yine de heyecanlı vatandaşları cevapsız bırakmamaya işlemlerini yapmaya çalıştılar.

Memurlara en çok da "Emekli olabiliyor muyum, hakkım var mı?" sorusu soruldu. Merak edilen diğer soru ise borçlanmalarla emekli olabilme durumuydu.