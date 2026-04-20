Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.04.2026 13:22

Kapıkule'de dev operasyon: 33 milyon liralık kaçak eşya yakalandı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, elektronik sigaradan oto parçasına kadar piyasa değeri yaklaşık 33 milyon lira olan çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başarılı bir operasyona imza attı. Risk analizi ve kontrol faaliyetleri neticesinde gerçekleştirilen denetimlerde, milyonlarca lira değerinde kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.

Şüpheli TIR detaylı aramaya alındı

Açıklamaya göre, 19 Nisan 2026 günü saat 15.38 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR aracı, ekiplerce risk kriterleri çerçevesinde takibe alındı. Şüpheli görülen araç, detaylı kontrol ve aramadan geçirilmek üzere hangara sevk edildi.

Elektronik sigaradan ilaçlara kadar binlerce ürün

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramada, gümrüğe beyan edilmeyen, faturasız ve belgesiz çok sayıda ticari ürün tespit edildi. Ele geçirilen kaçak eşyalar arasında 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü, 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya yer aldı.

Ekonomik değeri 33 milyon lira

Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan kaçak eşyaların gümrüklenmiş değerinin toplamda 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde devam ederken, konu Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkenin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ETİKETLER
Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kurtaran-2026 Tatbikatı'nda seçkin gözlemci günü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
İspanya, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alması için AB'den cesur olmasını isteyecek
13:43
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi
13:40
Gümüşhane'de dev kayalar yolu kapattı, evler boşaltıldı
13:17
Hakkari'yi sağanak ve heyelan vurdu
13:17
Hakan Fidan'ın "İslam karşıtı ittifak" açıklaması Yunan basınında geniş yankı buldu
12:50
Anadolu'nun ilk devlet lisesi 141 yıldır eğitim veriyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ