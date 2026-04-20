Batum'da millilerden 10 madalya

Gürcistan’ın Batum kentinde 51 ülkeden 368 sporcunun katılımıyla başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular madalya mücadelesini sürdürüyor. Organizasyonun ilk iki gününde podyuma çıkan ay-yıldızlı halterciler, Türkiye'ye toplam 6 madalya getirdi.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

[Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek (sağ 4) altın, Ferdi Hardal (sağ 2) ise bronz madalya kazandı.]

Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.

Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.

İlk gün 4 madalya gelmişti

Organizasyonun açılış gününde kadınlar 48 kiloda yarışan Gamze Altun, silkmedeki 97 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı. Gamze, toplamda ise 167 kilo ile yarışmayı tamamladı. Aynı sıklette ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ezgi Kılıç ise toplamda 169 kiloluk derece elde etti.

Akşam seansında ise 53 kilo kadınlarda Cansel Özkan fırtınası esti. Özkan; koparmada 92, silkmede 106 ve toplamda 198 kiloluk dereceleriyle her üç kategoride de bronz madalya kazanarak günü 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.