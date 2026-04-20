Gündem
AA 20.04.2026 13:11

Batum'da millilerden 10 madalya

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Muhammed Furkan Özbek, kendisine ait Avrupa rekorunu geliştirerek 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı haltercilerin şampiyonanın ilk iki gününde elde ettiği toplam madalya sayısı, 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 10'a yükseldi.

Gürcistan’ın Batum kentinde 51 ülkeden 368 sporcunun katılımıyla başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular madalya mücadelesini sürdürüyor. Organizasyonun ilk iki gününde podyuma çıkan ay-yıldızlı halterciler, Türkiye'ye toplam 6 madalya getirdi.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci gününde erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Muhammed Furkan, koparmada 143 kiloyla gümüş, silkmede 180 kiloyla kendine ait Avrupa rekorunun geliştirerek altın, toplamda da 323 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek (sağ 4) altın, Ferdi Hardal (sağ 2) ise bronz madalya kazandı.[Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek (sağ 4) altın, Ferdi Hardal (sağ 2) ise bronz madalya kazandı.]

Milli sporcu, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazandı.

Aynı sıklette milli halterci Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla bronz madalya alırken silkmede 158 kiloyla 4. oldu. Ferdi, toplamda ise 293 kiloyla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 10'a (2 altın, 2 gümüş, 6 bronz) yükseldi.

İlk gün 4 madalya gelmişti

Organizasyonun açılış gününde kadınlar 48 kiloda yarışan Gamze Altun, silkmedeki 97 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı. Gamze, toplamda ise 167 kilo ile yarışmayı tamamladı. Aynı sıklette ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ezgi Kılıç ise toplamda 169 kiloluk derece elde etti.

Akşam seansında ise 53 kilo kadınlarda Cansel Özkan fırtınası esti. Özkan; koparmada 92, silkmede 106 ve toplamda 198 kiloluk dereceleriyle her üç kategoride de bronz madalya kazanarak günü 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

Milli Sporcular
17:38
Kadıköy'de inşaat alanındaki duvar çöktü
17:00
AB, Suriye ile işbirliğini artırmaya hazırlanıyor
17:06
Trump: Anlaşma bugün İslamabad'da imzalanacak
16:50
Antalya'daki teleferik kazasında 8 kişiye hapis cezası
16:42
Suriye ile Irak arasındaki Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı 13 yıl sonra yeniden açıldı
16:35
İran'da İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanları yeniden faaliyete başladı
ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Rafi Nia Sinagogu'nu görüntülendi
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
