Gündem
AA 20.04.2026 11:51

Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Yaşlılık Şurası’nın 21-22 Nisan’da Ankara’da düzenleneceğini belirterek, "Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2025 verilerine göre yüzde 11,1'e yükseldiğini ve ülke nüfusunun "çok yaşlı toplum" sınıfına girdiğini anımsattı.

Bu demografik dönüşümü temel alarak yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi için politikaları bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını kaydeden Göktaş, bu vizyonun bir parçası olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki 2019'da yapılan Yaşlılık Şurası'nın ikincisini 21-22 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceklerini belirtti.

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Bakanlığımızca '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'nı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Amacımız, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek" ifadesini kullandı.

Göktaş, değişen demografik yapıyı göz önünde bulundurarak yaşlıların ve ailelerinin durumunun kapsamlı ele alınacağı şura hazırlıklarının doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirildiğine dikkati çekti.

Şura kapsamında yürütülecek teknik çalışmalara ilişkin bilgiler veren Göktaş, şunları paylaştı:

"Hazırlık süreci kapsamında 81 ilde düzenlediğimiz çalıştayların yanı sıra, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgede toplam 24 bin 697 yaşlı ve yaşlı yakınıyla birebir görüşülerek 'Yaşlılık Saha Araştırması' gerçekleştirildi. Ayrıca, uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan 'Yaşlılık Literatür Taraması' ile dünyadaki iyi uygulama örnekleri titizlikle incelendi. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 katılımcı, iki gün boyunca 7 ayrı komisyonda yoğun bir çalışma yürütecek. Komisyonlarımız, 'Nüfus, Aile ve Yaşlılık', 'Uzun Dönem Bakım Hizmetleri, Bakım Güvence Sistemi ve Finansmanı', 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma', 'Yaşlı Girişimciliği ve İstihdamı, Gümüş Ekonomi, Dijitalleşme', 'Yaşlı Dostu Kentler ve Mekansal Düzenlemeler', 'İklim Değişikliği, Afet, Kriz, Göç ve Acil Durumlarda Yaşlılar' ile 'Yaşlanmanın Ana Akımlaştırılması ve Yaşlı Hakları' başlıklarından oluşacak. Hazırlanacak komisyon raporlarımız, önümüzdeki yıllarda tüm stratejik hedeflerin ve uygulama planlarının temel referans kaynaklarından biri olacak."

"'Yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, yaşlanmayı sadece bakım süreci değil, hak temelli yaşam vizyonu olarak gördüklerini dile getirerek, temel amaçlarının yaşlı bireylerin toplumsal yaşamla tam bütünleşmiş ve sağlıklı bir şekilde var olmalarını sağlayacak sürdürülebilir politikalar geliştirmek olduğunu vurguladı.

"Özellikle 'Aile ve Nüfus 10 Yılı" perspektifiyle yaşlılık olgusunu, aile yapısıyla uyumlu ve kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren bir modelle geleceğe taşıdıklarını aktaran Göktaş, "Şura'dan çıkacak sonuçlarla yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız. Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'da öğrenciler dev Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı
Bolu'da öğrenciler dev Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı
