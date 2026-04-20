Gençler diplomasi deneyimi kazandıkları ADF'den mutlu ayrıldı

Genç Diplomasi Derneği (GDD) Kurumsal İlişkiler Başkanı Yiğit Emir Cantemür ile GDD Araştırma ve Geliştirme Birimi Üyesi Elif Rana Durdu, TRT'nin "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cantemür, ADF'ye katılmanın farklı bir deneyim olduğunu belirterek, sosyal hayatlarında göremeyecekleri bir ortamı burada gördüklerini söyledi.

Foruma katılan gençlerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri ADF'de pratiğe dökebildiklerini gözlemlediğini dile getiren Cantemür, "Paha biçilemez bir atmosfer kesinlikle. Tarif etmek, görmeden mümkün değil. Gelmeden önce düşündüğümden çok daha fazla deneyim kazandım ve değerli isimlerle etkileşimde bulunma fırsatı yakaladım. 18 yaşındayım ve şu ana kadar yaşadığım en büyük tecrübe belki de Antalya Diplomasi Forumu'nda yaşadığım tecrübeydi. İleriki hayatımda da kesinlikle unutamayacağım bir tecrübe olacak." diye konuştu.

Cantemür, bugünün gençlerinin yarının liderleri olacaklarını ifade ederek, bu gençlerin, liderlerin masada konuşulan meselelere sahada nasıl aksiyon aldıklarını görebilmelerinin önemli olduğunu anlattı.

"3 gün çok verimli ve faydalı geçti"

Elif Rana Durdu ise ADF süresince geçirdiği 3 günün, 17 yaşına kadar geçirdiği en güzel deneyimlerden biri olduğunu ifade etti.

Devlet büyükleriyle bir araya gelerek onlarla konuşma fırsatı yakaladıklarını bildiren Durdu, "Bu tarz deneyimler hayatımızda pek çok kez karşımıza çıkmayacak deneyimler ve bunları yaşayabilme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu üç günün benim için çok verimli ve faydalı geçtiğini söyleyebilirim." dedi.

Dernek olarak uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Durdu, ADF gibi organizasyonların ilgi duydukları alanlarda gelişmelerine katkı sağladığını dile getirdi.

Durdu, "Günümüzdeki gençlerin, ileride dünyayı yönetecek insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem ülkemize fayda sağlamak hem uluslararası barışı sağlamak hem de dünyamızı daha güzel bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz ve çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani krizlerin barışçıl bir yaklaşımla çözülebileceğini belirten Durdu, bu sorunların çözülmesiyle dünyanın, daha güzel olacağına inandığını söyledi.