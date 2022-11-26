Tuzaklar kuran, canlı bomba kullanmaktan çekinmeyen terör örgütü, 40 yıldır kandan beslendi. Tetiği çekerken çocuk, yaşlı, genç dinlemeyen teröristler, bebek katili de oldu.

Hedefinde siviller olan terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu halkına zulmederek kırsaldaki saldırılarla halkı göçe zorladı.

O zulümlerden biri de 20 Haziran 1987'de yaşandı. Teröristler Mardin'in Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi katletti.

Bakırköy'de Molotofkokteylli saldırı

Saldırıların ardı arkası kesilmedi. Toplumda korku ve panik havası yaratan PKK, kırsaldaki eylemlerini şehir merkezlerine taşıdı.

25 Aralık 1991'DE İstanbul Bakırköy'deki mağaza da o merkezlerden biriydi. Molotofkokteyli ile gerçekleştirilen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Başbağlar'da 33 kişi şehit edildi

Terör örgütü, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar köyünü kana buladı. Köydeki 33 kişi şehit edildi 3 kişi yaralandı. Geride kalan eşlerin ziynet eşyaları, paraları gasp edildi, onlarca ev ateşe verildi.

5 yıl sonra Mısır Çarşısı'nı hedef alan PKK, bu kez bomba kullandı. Saldırıda 7 kişi katledildi, 121 kişi de yaralandı.

1999'da Kadıköy'deki Mavi Çarşı saldırısında ise 13 kişi canından oldu.

Anafartalar Çarşısı'na saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Başkent Ankara'yı da kana bulayan terör örgütünün, 2007'de Anafartalar Çarşısı'nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Terör örgütü, 1 yıl sonra da İstanbul Güngören'de sahneye çıktı. Çöp tenekelerine yerleştirilen bombalar 10 dakika arayla patlatıldı, 17 kişi hayattan koparıldı.

Taksim, 12 yıl önce de hedef alındı

Terör örgütü son kanlı eylemini İstiklal Caddesi'nde yaptı. Ancak 12 yıl önce de Taksim'i hedef almıştı.

Çevik kuvvet noktasına yaklaşan canlı bombanın kendini patlatması sonucu 15'i polis, 32 kişi yaralandı.

Merasim Sokak saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti

Teröristler, 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı. Kızılay'daki patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi.

2016 Mart ayında ise bombalı araçlarla birden fazla nokta hedef alındı.

Merasim Sokak'ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 61 kişi de yaralandı.

İki hafta sonra da Diyarbakır'daki benzer saldırıda 7 polis şehit oldu. Terör örgütü Güvenpark'taki otobüs duraklarını da hedef aldı. Saldırıda 36 kişi yaşamını yitirdi.

6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek de kurbanlar arasındaydı.

15 ton bomba yüklü araç patlatıldı

Teröristler 12 Mayıs 2016 da 15 ton bomba yüklü araçla Diyarbakır Sur ilçesine girdi.

Dürümlü mezrasındaki köylüler tepkiliydi. Aracı patlatan teröristler 16 köy sakinini hayattan kopardı.

7 Haziran'da PKK'nın hedefi bu kez İstanbul Vezneciler oldu. Örgüt, çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırdı. 6'sı polis 12 kişinin ölümüne neden oldu.

PKK ertesi gün de durmak bilmedi. Midyat Emniyeti'ne bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda biri 6 aylık hamile 2 polis şehit oldu, 3 sivil de hayatını kaybetti.

13 Haziran 2016'da Ovacık adliye lojmanları PKK'nın hedefi oldu. Bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 9 kişi yaralandı.

Vodafone Park saldırısında 47 kişi şehit oldu

6 ay sonra da PKK, önce Vodafone Park Stadyumu'nun yanında bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Kısa bir süre sonra da Maçka Parkı yakınında canlı bomba fark edildi. Polislerin harekete geçmesiyle terörist üzerindeki bombayı patlattı. Saldırılarda 40'ı polis 47 kişi şehit oldu, 242 kişi de yaralandı.