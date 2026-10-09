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Gündem
AA 09.10.2026 10:12

Kamuoyunu yanıltıcı açıklamalara gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı.

Kamuoyunu yanıltıcı açıklamalara gözaltı kararı
[Fotograf: AA]

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sevinç ile Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

Başsavcılık, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatını verdi.

Başsavcılıktan daha önce yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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