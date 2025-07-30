Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılmasının istendiğini belirten Yılmaz, bu adımın Nüfus Politikaları Kurulu'nda uzun süredir üzerinde çalışılan yapısal reformlardan biri olduğunu kaydetti.

Yılmaz, özellikle 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu kapsamda çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde kararlı adımlar atıldığını ifade etti.

Yılmaz, şöyle devam etti;

Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.