Açık 37.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.07.2025 17:17

Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık oranlarını artırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılarak kapasitelerinin artırılacağını bildirdi.

Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılmasının istendiğini belirten Yılmaz, bu adımın Nüfus Politikaları Kurulu'nda uzun süredir üzerinde çalışılan yapısal reformlardan biri olduğunu kaydetti.

Yılmaz, özellikle 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu kapsamda çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde kararlı adımlar atıldığını ifade etti.

Yılmaz, şöyle devam etti;

Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Aile Yılı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
SAHA İstanbul, IDEF 2025'te 218 üyesiyle boy gösterdi
18:07
Erzurum ikinci kez "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne ev sahipliği yapacak
17:57
"Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili çalışmalar ağustosun ilk haftası başlayacak
17:53
Çeşme'de vale 7 milyonluk aracı kullanılamaz hale getirdi
17:38
Belçika, 2 İsrailli askerin savaş suçu dosyasını UCM’ye gönderiyor
17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Haydar Öz'ün ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ