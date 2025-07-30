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Gündem
AA 30.07.2025 14:33

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ​​​​​​​işsizlik oranının haziran ayında bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 26 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı da bir önceki yıla göre 187 bin kişi azalarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. Son verilerle istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişiye ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,1 puan azalarak yüzde 16,2 seviyesine geriledi."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İşsizlik İstihdam
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