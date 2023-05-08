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Gündem
AA 08.05.2023 09:11

Kamu kurumlarına siber saldırı girişiminde 32 gözaltı

Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Kamu kurumlarına siber saldırı girişiminde 32 gözaltı

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