SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
14.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
08.05.2023 09:11
, 08.05.2023 09:13
SON GÜNCELLEME
08.05.2023 09:13
Kamu kurumlarına siber saldırı girişiminde 32 gözaltı
Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Ankara
Siber Saldırı
Sıradaki Haber
İstanbul'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Küresel piyasalarda gözler veri gündeminde
09:57
Yurt dışı oylarında sona gelindi: İşte oylamanın sona erdiği ülkeler
09:45
İspanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
09:45
Seçim günü hava nasıl olacak?
09:43
Çorum'da zincirleme kaza: 3 yaralı
09:31
Gecekondu yangınını devriye gezen polisler fark etti
SAS Komandolarının nefes kesen el yapımı patlayıcı eğitimi
FOTO FOKUS
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Kamu kurumlarına siber saldırı girişiminde 32 gözaltı
İstanbul'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe
'Şekil Değiştiren İHA'lar göreve hazır
Davutoğlu: 15 Mayıs sabahı siyasetin "Hıdırellezi" olacak