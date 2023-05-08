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Gündem
TRT Haber 08.05.2023 08:26

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe

Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Türkiye'deki kaçak göçmenleri deniz yolu ile Romanya'ya götürme hazırlığındaki organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 583 kaçak göçmen tekneleri batmak üzereyken kurtarıldı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürüyor.

Şüpheli şahısların, yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya’ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

Yaklaşık 10 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde organize çalışan bir suç örgütünün yapısı deşifre edildi.

Para karşılığında umut satmışlar

Örgüt üyelerinin İstanbul Fatih’te bulunan 5 ikamet adresi ile 2 restoran yakın takibe alındı.

Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa’ya geçiş için 5 bin ile 7 Dolar/Euro para istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 işyeri ve kullanılan 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 adet balıkçı teknesi, 9 adet şişme bot, 10 adet otomobil, 35 adet pasaport, 1 adet tabanca, 12 adet can yeleği, 25 adet cep telefonu, 1 adet dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi.

Umuda değil ölüme yolculuk

Örgüt üyelerinin Romanya yerine adeta ölüme gönderdiği kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı, bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı.

Yakalanan 583 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şahıstan 11’i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye’de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ortaya çıktı. 

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Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı MİT Sahil Güvenlik
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