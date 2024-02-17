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Gündem
AA 17.02.2024 13:54

Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.

Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, LGS’de tam puan alan öğrencilerle bir araya geldiği programda konuştu.

Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız sın 21 yılda 12 kat artarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasını destekleyecek bu atamaların hepimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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