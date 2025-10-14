Kahverengi kokarca zararlısına karşı 1 milyondan fazla hane ilaçlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Bazı bölgelerde tarımsal üretime zarar veren ve havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele verdiklerini vurgulayan Yumaklı, "631 noktada, 1231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Yumaklı, mücadele kapsamında 72 bin üretici ve vatandaşa eğitim verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk. Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık. Meskun mahaller ve sosyal alanlarda Sağlık Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve işbirliğiyle bu mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlıyız. Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."