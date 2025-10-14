Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.10.2025 09:08

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "gizli yöneticileriyle" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "gizli yönetici" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

ETİKETLER
Ankara FETÖ
Sıradaki Haber
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 13 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Bilim insanları çeliğin 10 katı güçlü “Süper ahşap” geliştirdi
09:31
Kars'a kış geldi, camlar buzla kaplandı
09:24
ABD medya kuruluşları ile Pentagon arasında kriz
09:13
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:10
Soykırımcı İsrail askerleri, serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlendi
09:08
TPAO'nun 2 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan istemedi, Netanyahu zirveye katılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan istemedi, Netanyahu zirveye katılamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ