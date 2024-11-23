Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.11.2024 11:35

Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanma aşamasına gelen 3 devlet hastanesi, 2025 yılının ilk ayında hasta kabulüne başlayacak.

Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Kentte sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla inşaatları süren 400 yataklı Acil Durum Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, Ocak 2025 itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. Ayrıca, 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi'nin ise 2025 yılı içinde hizmete açılması öngörülüyor.

Türkoğlu ve Nurhak Devlet Hastanelerinde acil servis, poliklinik, yataklı servisler, doğumhane, hemodiyaliz, ameliyathane ve modern yoğun bakım üniteleri ile kapsamlı sağlık hizmeti sunulacak. Bu hastaneler, sağlık sektöründeki son teknolojik gelişmelere uygun ekipmanlarla donatılacak. 400 Yataklı Acil Durum Hastanesi ve 600 Yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi ise bu hizmetlerin yanı sıra son teknoloji cihazlar ve özellikleriyle daha geniş çaplı sağlık hizmetleri sunacak.

Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde kentin sağlık altyapısının hasar gördüğünü, depremde 5 hastanenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Sağlık yatırımlarının deprem sonrası toparlanma sürecindeki Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"İlimiz, 6 Şubat depremlerinde sağlıkta çok ciddi bir hasara uğradı ve ilimizde 5 hastanemiz maalesef kullanılamaz hale geldi. Bunlarla ilgili hemen yapım çalışmalarına başladık. İlimizde şu an itibarıyla 3 tane acil durum hastanemiz devam ediyor. Büyük ihtimalle ocak ayında, bu 3 hastanemizde de hasta kabulüne başlamış olacağız. Bununla ilgili her türlü çalışmayı ve planlamamızı yapmış bunuyoruz."

Yeni hastanelerin bölgedeki acil sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Ünlüer, "120 yataklı Acil Durum Hastanemiz Türkoğlu'nda devam ediyor, o yıl sonunda bitecek ve inşallah ocak ayının ilk günlerinde hasta kabulüne başlayacağız. Nurhak'ta 50 yataklı yine Acil Durum Hastanemiz devam ediyor, onun da ocak ayında inşallah hasta kabulüne başlayacağız. İlimizde 400 yataklı Acil Durum Hastanemizde de çalışmalar devam ediyor, yıl sonuna kadar onun bitirilmesini ve malzemelerin yerleştirilmesine başlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor

"Önsen bölgesinde bin yataklı şehir hastanemiz ihale aşamasında"

Kentte planlanan diğer sağlık yatırımlarını da dile getiren Ünlüer, "Depremde Necip Fazıl Hastanesi'nde ciddi bir hasar meydana gelmişti, orda da şu anda 600 yataklı ek bir bina yapılmaktadır. Bunun 250 yatağı acil durum hastanesi gibi çelikten yapılıyor, diğer 350 yataklısı da betonarme olarak inşa ediliyor. Bunlara ilave olarak, Önsen bölgesinde bin yataklı şehir hastanemiz şu anda ihale aşamasında. Bu yatırımlar bittikten sonra ilimizde kısa ve orta vadede sağlıkla ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır." diye konuştu.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye, COP29'a üst düzey katılım sağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Kara yolları kışa hazır
11:35
Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı
11:39
Depremzede işletmelere 30,5 milyar liralık kredi imkanı
11:39
"Aday Havuz Sistemi" ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
11:57
Türkiye’nin teknoloji girişim ekosistemi 4,7 milyar dolarlık yatırım aldı
11:25
İşgalci İsrail kurduğu ve genişlettiği askeri koridorlarla Gazze'yi bölme ve kalıcı işgal peşinde
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
FOTO FOKUS
35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, bütün eşyalarını çaldı
35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, bütün eşyalarını çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ