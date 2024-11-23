Türkiye, COP29'a üst düzey katılım sağladı

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum ve iklim finansmanı olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) bu yıl 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlendi.

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29 kapsamındaki Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne yaklaşık 80 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile zirvede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini ve Yeşil Kalkınma vizyonunu anlattı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ağır insani ve çevre felaketine sebep olduğuna dikkati çekti.

COP29'da Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

196 ülkeden yaklaşık 76 bin kişinin katıldığı COP29'a Türkiye'den toplam 1900'den fazla katılımcı iştirak etti.

Türk pavilyonları ilgi gördü

Türkiye, COP29'da biri başlıca müzakerelerin yapıldığı Mavi Bölge'de, diğeri de kamu ve özel sektör kuruluşlarına açık olan Yeşil Bölge'de birer pavilyon kurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Yeşil Bölge'de "Sıfır Atık" ana temasıyla kurulan Türkiye Pavilyonunda ziyaretçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi anlatıldı.

Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının 3 boyutlu görsellerle, video, infografik ve kısa filmlerle gösterildiği, tasarımı ve görselliğiyle dikkati çeken standa ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığınca Mavi Bölge'de kurulan Türkiye Pavilyonunda da farklı kurum, kuruluş, STK ve şirketler tanıtım, panel ve sunumlarla COP29'a katkı sundu.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesindeki çözüm ve hedeflerinin anlatıldığı, aynı zamanda ebru ve çini gibi geleneksel sanatların tanıtıldığı Türkiye Pavilyonunda, COP29 süresince yaklaşık 60 panel düzenlendi.

"Türkiye'deki her kesime burada temsil hakkı tanıdık"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, COP29 Türkiye Başmüzakerecisi Fatma Varank, Türkiye'nin konferansa katılımını AA muhabirine değerlendirdi.

Varank, Azerbaycan'ın COP29'u çok güzel organize ettiğini, hem lojistik hem de müzakerelerin kolaylaştırıcılığı anlamında çok üst düzeyde bir ev sahipliği sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin COP29'da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve STK temsilcileriyle üst düzey katılım sağladığını belirten Varank, Türkiye'nin ayrıca COP29'un iki farklı alanında kurulan 2 pavilyonla temsil edildiğini bildirdi.

Varank, Türkiye pavilyonlarının katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonuna geniş profilli katılım oldu. Bir günde bazen 7, bazen de 8 panel gerçekleştirdik. Hemen hemen Türkiye'deki her kesime burada temsil hakkı tanıdık. Onlar burada Türkiye'de yapmış oldukları çevreye ve iklim değişikliğine dair projeler tanıtma fırsatı buldu." diye konuştu.

COP29'un başlıca müzakerelerinde Türkiye'den hemen hemen tüm bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığını anlatan Varank, "Türkiye'nin menfaatlerini temsil edecek COP kararlarının çıkması için var gücümüzle çalıştık." ifadelerini kullandı.

Varank, "Türkiye, COP31'e aday. Bununla ilgili çok yoğun bir diplomasi trafiği yaptık, hemen hemen her ülkenin temsilcisiyle görüştük, istişarelerde bulunduk. Türkiye'nin COP31'de neyi hedeflediğini, vizyonunu ve amacını doğu anlattığımıza inanıyorum." dedi.