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Gündem
AA 21.06.2026 12:37

Kahire Toplantısı başladı

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi.

Kahire Toplantısı başladı

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.

Kahire Toplantısı başladı

Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.

Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.

Kahire Toplantısı başladı

İran ile ABD anlaşması

İran ile ABD, 14 Haziran 2026'da Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, savaşın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşma, 18 Haziran 2026'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, savaşın sona erdirilmesine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri de içeriyor.

Tarafların gelecek dönemde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konularını kapsayan nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 gün sürecek müzakerelere başlaması bekleniyor.

Bakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Kahire Toplantısı başladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

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