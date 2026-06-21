Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.06.2026 11:33

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Emine Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Baba, bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin'de evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor, kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum.

Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor, gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Sınav yolunda kaza geçirdiler: 3 yaralı
11:30
İran Dışişleri: Bürgenstock toplantısı öğleden sonra yapılacak
11:24
Hayalindeki CİMER'i resmedip Türkiye birincisi oldu
11:18
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
11:13
NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek
10:47
Bakan Gürlek: Kayıp Aysel Yıldırım'dan acı haber aldık
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ