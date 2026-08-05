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Dünya
AA 05.08.2026 17:38

İşgalci İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İşgalci İsrail askerleri, baskın düzenledikleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli bir genci darbederek gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
[Fotograf: AA]

Filistin kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinden bu yana Kalendiya Mülteci Kampı’na geniş çaplı baskınlar düzenliyor.

Baskınlarda çok sayıda İsrail askeri bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı’nda gözaltına almadan önce Filistinli bir genci darbetti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, 10 İsrail askerinin Filistinli bir gencin etrafını sararak gözaltına almaya çalıştığı dikkati çekiyor.

Görüntülerde, silahlı İsrail askerlerinin Filistinli genci darbederek yere yatırdığı, yumrukladığı ve ardından dizleriyle üzerine bastırarak gözaltına aldığı görülüyor.

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