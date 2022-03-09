Akademisyenler, hukukçular ve mağdurların görüşleri dinlendi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çözüm önerileri sunuldu.

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması ve gereken tedbirlerin belirlenmesi için kurulan komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Hazırlamış oldukları raporun kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve uluslararası alandaki tüm mevzuatı kapsadığını ifade eden TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, çözüm önerilerinin de içerisinde olduğu değişikliklerin 17 ana başlıkta toplandığını dile getirdi.

Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, raporun detaylarını paylaştı.

Çalık, "Önerimizde kadının güçlenmesi, ailenin güçlenmesi, şiddet mağdurunun desteklenmesi, şiddet uygulayanın yapılması gereken rehabilitasyon çalışmaları. Ailenin güçlenmesi adına önerilerimiz yer aldı." dedi.

Rapor Meclis'te yapılacak düzenlemeye de kaynak oluşturacak.

Eylem planları olduğunu söyleyen Çalık, "Bu eylem planlarının takibi için hem kurum ve kuruluşlara hem de davet ettiğimiz bakanlarımız, raporlarımızı ileteceğiz inşallah." diye konuştu.

Raporda kamuoyunda kravat indirimi olarak bilinen iyi hal indiriminin kadına yönelik şiddette kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekildi.