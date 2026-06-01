Gündem
TRT Haber 01.06.2026 08:42

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ile Türkiye ekonomisindeki son durum da kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yakından takip ediliyor.

Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesi. Bunun için son 1 haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü.

Kabine toplantısında, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak.

Ekonomi programı ile piyasalardaki son durum ele alınacak

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

Kabinede "Terörsüz Türkiye" gündemi

Terörsüz Türkiye hedefi de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

