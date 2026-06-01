Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 01.06.2026 08:14

Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün

2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, e-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler, bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.

ETİKETLER
Vergi E-Devlet Faiz
Sıradaki Haber
Türk halıcılar yılın ilk 4 ayında 872 milyon dolarlık halı sattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık yeni anlaşma
09:36
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar...
09:39
Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak
09:25
Trump: İran anlaşmaya hazır
09:09
İsrail’den Batı Şeria’da 2 bin 721 yeni yerleşim planı
08:53
Bizim Çocuklar hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ