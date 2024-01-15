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Gündem
TRT Haber 15.01.2024 16:18

Kabine yarın toplanacak: Emekliler ve terörle mücadele gündemde

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarın yapılacak. Emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve terörle mücadele toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak.

Kabine yarın toplanacak: Emekliler ve terörle mücadele gündemde
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Emekli maaşlarına düzenleme

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadele

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Asgari Ücret Emekli Enflasyon Terörle Mücadele
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