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Gündem
AA 13.01.2025 17:39

Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de "Aile Yılı"na ilişkin sosyal medya hesaplarından ailenin önemine yönelik paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aile Yılı" kapsamında peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aile Yılı" kapsamında peş peşe müjdeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ailenin, toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, "Aile, sevginin, saygının, bütün değerlerin filizlendiği yerdir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye olarak çok büyük bir aileyiz. Aile Yılımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Ne mutlu bize ki bu güzel ülke, bu güzel ailelerle birlikte büyüyor. En büyük ailemizin, Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. Aile Yılımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailenin, insanın ait olduğu, köklerinin bulunduğu yer olduğuna dikkati çekerek, "Büyük ailemiz Türkiye'mizin, Aile Yılı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Maarif ailesi olarak, başarının, ailelerle kurulacak güçlü işbirlikleriyle daha iyi noktalara varacağına canıgönülden inanıyoruz. Çünkü aile, sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcıdır. Aile Yılımız kutlu olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ailenin, sevginin büyüdüğü ve mutluluğun paylaşıldığı ilk yuva olduğunu belirterek, "En büyük ailemizin, Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

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