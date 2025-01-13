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Gündem
TRT Haber 13.01.2025 17:38

Emine Erdoğan: Aile sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır" dedi.

Emine Erdoğan: Aile sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır" diyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: 

"2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. AileYılı’nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum".

 

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Emine Erdoğan Aile
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