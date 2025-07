Kabine üyelerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; milletin iradesine, ülkenin geleceğine, demokrasiye, bağımsızlığa, ay yıldızlı al bayrağa, birlik ve beraberliğe kasteden FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsattı.

Yılmaz mesajının devamında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Milli birlik ve demokratik ortam içinde iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye kararlıyız."

"Birliğimiz daim, demokrasimiz sarsılmaz olsun"

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Türk milletine en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetlediğini ifade etti.

Hiçbir zaman esareti kabul etmeyen Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik eden Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz, istiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz; büyük milletimizin demokrasiye, vatanına ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır. O karanlık gecede vesayetçi zihniyetin aparatı hain FETÖ mensupları, milletimizin iradesine pranga vurmak istemiş, halkın oylarıyla seçilen hükümeti devirmeye çalışmış, milli birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli duruşu, aziz milletimizin yüreğindeki iman ve sarsılmaz cesaretiyle darbe girişimi önlenmiş, büyük bir demokrasi destanı yazılmıştır."

Bakan Tunç mesajında, yargı mensuplarının da darbe girişiminin ilk anından itibaren soruşturmalarını başlattığını, hainler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vererek demokrasinin ve milli iradenin yanında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyen şer şebekelerine, vesayetçi zihniyete ve destekçilerine, birlik ve beraberliği hedef almak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"Millet olarak kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize sahip çıkacak, bir elin parmakları gibi asla ayrılmayacak, daima tek yumruk olacak, geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Birliğimiz daim, demokrasimiz sarsılmaz olsun."

"Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişim, başarısızlığa mahkumdur"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin" hesap edemediği şeyin, Türk milletinin hürriyetine, adalete duyduğu bağlılık ve Türk devletinin gücü olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye geçit vermemiştir" dedi.

Türk milletinin sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz, bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır. FETÖ'yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, vesayet denemelerine ve darbecilere karşı daima dimdik duran, milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin destanıdır! Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi FETÖ’ye karşı istikbaline ve istiklaline sahip çıkan başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" açıklamasını yaptı.

Türk Milletinin, Türkiye’nin o en karanlık ve uzun gecesinde; tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper ettiğini, milli mücadele şuuruyla, Türkiye’yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtardığını belirten Kurum, "Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın" dedi.

"Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise 9 yıl önce Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan birlik, beraberlik ve cesaretle, bağımsızlığa kasteden hain darbe girişiminin üstesinden milletle birlikte gelindiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün de enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için 15 Temmuz ruhuyla aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Enerjide bağımsızlık, daha büyük ve güçlü Türkiye demektir. Bu uğurda, gece gündüz demeden ülkemizi enerji bağımsızlığına ulaştırmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez."​​​​​​​

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla andı.

15 Temmuz şehitlerinin yer aldığı video paylaşan Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'e ait 15 Temmuz Marşı'nın, "Zamanın nabzında atan bizimdir; İhanet onların, vatan bizimdir" dizelerine yer verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında, "15 Temmuz'da tanklara ve kurşunlara göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi ve genç kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz 2016 karanlık gecesinde Gaziantep Valisi olarak görev yaptığını, Gaziantep'in Milli Mücadele ruhunun öncüsü ve meşalesi olduğunu belirtti.

Gaziantep'in zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların, Fransız işgalinde "Haydi Antepliler, namus günüdür" diyen, Karayılan'ın yurdu olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, 'İman dolu göğsü gibi serhaddinden' alan milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi. O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Son sözü top, tüfek değil, iman belirleyecekti'. Öyle de oldu. 15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz, hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. "

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mesajında, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."

"Milletimiz, demokrasimize, millî birliğimize ve bağımsızlığımıza duyduğu inancı tüm dünyaya göstermiştir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; Türk siyasal tarihinin en alçak ve en örgütlü ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatarak 15 Temmuz'un, milletin karşısına çıkan, uzun yıllara yayılan takiyeci bir örgütlenmenin, devletin tüm damarlarına sinmiş bir yapı üzerinden meşru düzeni çökertme teşebbüsü olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün, eğitim ve cemaat kılıfı altında toplumun mahrem alanlarına nüfuz ederek kamusal bütünlüğü zayıflatmayı, meşru düzeni içeriden çökertmeyi hedeflediğini aktaran Tekin, buna karşın milletin, her kesimden vatandaşıyla tek yürek olarak bu çok cepheli saldırıyı püskürttüğünü, demokrasiye, milli birliğe ve bağımsızlığa duyduğu inancı tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Vatanın bekası için canlarını ortaya koyan şehitleri rahmetle yad eden Tekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ortaya çıkan hakikat, bu milletin yüzyıllardır süregelen emperyalist hesaplara ve öz benliğini hiçe sayan işbirlikçi yapılara karşı sahip olduğu dirayetli iradeyi tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. O gece, fert fert doğan sorumluluk bilinci, devletimize ve demokrasimize sahip çıkarak tarihe derin bir iz bırakmış, bu direniş aynı zamanda bugünümüzü inşa eden ve yarınlarımıza yön veren ahlaki bir bilinç haline gelmiştir. Bu bilinç mirasını, hain zihniyetlerin izlerini silmeden unutturmamak, eğitimden kamusal yaşama kadar her alanda diri tutmak ise hepimizin müşterek sorumluluğudur."

"Öğrenmeyi sorumlulukla buluşturan anlayış"

Tekin, Bakanlık olarak öğrencileri, vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihinden güç alan ve geleceğe sorumluluk bilinciyle yürüyen bireyler olarak yetiştirmeyi maarif anlayışın mihveri olarak kabul ettiklerini aktardı.

Genç kuşakların, 15 Temmuz'u, bir milletin şahsiyetini ve istiklal iradesini ortaya koyduğu tarihsel bir eşik olarak kavrayabilmesi için eğitim öğretim süreçlerini yapılandırdıklarına işaret eden Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yaklaşımı kurumsal bir zemine taşıyan Türkiye Yüzyılı Maarif modelimiz, bilgiyi değerden ayırmayan, düşünceyi vicdanla, öğrenmeyi sorumlulukla buluşturan bütüncül bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Amacımız, çocuklarımızı, milletimizin hafızasında iz bırakan her fedakarlığın, her direnişin, her şahsiyetin taşıyıcısı kılmaktır. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin birlik ruhunu çocuklarımızın zihninde ve yüreğinde diri tutacak kapsamlı eğitim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birlik, beraberlik ve dirayet içinde daha adil bir dünya, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, nice kahramanlıkla yazılan destanın adıdır 15 Temmuz. O karanlık geceyi, ülkemize kasteden ihanet şebekesini, milletimizin destansı mücadelesini unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu zafer, milletimizin birlik ve kararlılığının simgesidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz'un "Asil Türk milletinin, zillete boyun eğmeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettiği gün" olduğunu belirterek, "Türk milletinin iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazandığımız bu zafer, milletimizin birlik ve kararlılığının simgesidir. Hain darbe kalkışmasının 9. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı için şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 15 Temmuz'da demokrasiye, bağımsızlığa ve millet iradesine kasteden hain girişimi unutmayacaklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildi. O gece millet iradesi, tanklara, mermilere ve ihanete karşı dimdik ayakta durarak, demokrasiye sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye" mesajını verdi.

"Halkımızın hürriyet için direniş zaferi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliğinin milletin yüreğindeki inanç, cesaret ve vatan aşkıyla birleşerek, hain darbe girişiminin bozguna uğratıldığını anımsattı. O gece tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının bir kez daha gösterildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında meydanları dolduran aziz vatandaşlarımız, canları pahasına, ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyerek, iman güçleriyle direndi. Dualarla yoğrulan bu mukaddes direniş, tarihin altın sayfalarına 'halkımızın hürriyet için direniş zaferi' olarak kazındı. O gece yükselen tekbirler ve selalar, milletimizin ruh kökünden filizlenen dirilişin sembolü oldu. Kahraman vatan evlatlarımızın cesur duruşu, nice mazlum millete umut ve cesaret kaynağı teşkil etti. Bugün, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarıyla omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, demokrasimize, özgürlüğümüze ve istiklalimize olan bağlılığımızı bir kez daha perçinliyoruz. 15 Temmuz, bir milletin, kökü mazide olan bir çınar gibi ayakta duruşunun, milli birlik ve beraberlik şuurunun, iman gücüyle yoğrulmuş direnişinin adıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu kutlu mücadele, gelecek nesillere şerefli bir destan mirası olarak kalacaktır. Zaferin Adı Türkiye, zaferin özü milletimizin vakur duruşudur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sene-i devriyesinde, canlarını vatan toprağı, mukaddesat ve inancımız için feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Yüce Rabbimizden milletimize birlik, devletimize dirlik niyaz ediyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.